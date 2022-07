Guendouzi : "C'est intéressant pour la suite"

Mattéo Guendouzi a donné ses impressions, après la rencontre Betis-OM (1-1). Le milieu de terrain voit des progrès.





Face aux micros, Mattéo Guendouzi a commenté la prestation réalisée par les Phocéens, contre les Sévillans : "C'est un jeu moins en possession, plus vertical. On essaye d'être plus agressifs défensivement, d'être plus haut sur le terrain avec un pressing plus coriace, ce qui nous permet de récupérer des ballons. On a progressé par rapport à nos trois amicaux précédents, c'est intéressant pour la suite", a-t-il estimé.



Le prochain match de l'OM est programmé dimanche (18h00), face au Milan AC.