Joaquin taquine Guendouzi sur les réseaux sociaux

Joaquín Sanchez Rodriguez, plus connu sous le nom de Joaquin, a publié un message adressé à Mattéo Guendouzi, sur Instagram : "Me vas a vacilar de pelo melena", que l'on pourrait traduire par "Tu vas me secouer la crinière". Le Sévillan a accompagné son texte d'une photo de lui affublé d'une perruque.



L'intervention fait suite à la bagarre qu'il a déclenchée, en fin de rencontre Betis-OM (1-1), mercredi. Sur le but de l'égalisation du Betis, le joueur espagnol de 41 ans a invectivé le Phocéen en lui reprochant une action précédente. S'en est suivi une belle bousculade.