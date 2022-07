Mercato : accord trouvé pour Peres ?

Luan Peres serait en passe de s'engager avec Fenerbahçe. Le joueur serait attendu ce soir à Istanbul.





D'après le journaliste Yagiz Sabuncuoglu, les discussions entre Fenerbahçe et l'OM ont abouti concernant Luan Peres. Le joueur brésilien serait attendu ce soir dans la ville stambouliote : les négociations pour son contrat seraient programmées pour 22h30. On se doute que le défenseur ne fera pas le voyage pour rien et qu'elles pourraient rapidement aboutir. La Provence évoque un possible transfert de 6 millions d'euros.



Luan Peres a été recruté pour 4,5 millions d'euros, en juillet 2021. Il a pris part à 33 matchs, la saison passée. Igor Tudor ne semble pas faire de lui l'un de ses favoris pour sa défense.