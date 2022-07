Un rendez-vous entre le père de Gerson et Longoria ?

Le père et agent de Gerson aurait programmé un rendez-vous avec Pablo Longoria, le président de l'OM. L'entretien aurait pour but de faire le point sur sa situation.





Selon les informations relayées par SportMed TV, Marcao, le père et agent de Gerson, va rencontrer Pablo Longoria, dans les prochaines heures. Le but de l'entretien serait d'évoquer la situation du milieu de terrain. Est-ce lié à la rumeur propagée par Alexandre Jacquin, concernant une altercation avec Igor Tudor ?



Un départ de Gerson est-il envisageable ? On a en tout cas pu constater dès son entrée, face au Betis, ce qu'il était en mesure d'apporter à l'équipe...