Jacquin annonce un accrochage entre Tudor et Gerson

Selon le journaliste Alexandre Jacquin, de La Provence, un accrochage a eu lieu entre Gerson et Igor Tudor, à l'entraînement. Les deux hommes se seraient réconciliés.





Sur Twitter, Alexandre Jacquin a rapporté un accrochage qui aurait eu lieu entre Gerson et Igor Tudor, lors d'une séance : "Il y a eu une altercation hier à l'entraînement (à huis clos) entre Igor Tudor et Gerson. Un accrochage néanmoins sans conséquence. Le genre de chose qui arrive fréquemment dans le football. Les joueurs de l'OM sont en phase d'apprentissage des méthodes strictes du Croate", a-t-il écrit.



Les entraînements étaient à huis clos. Ce qui signifie que seul un joueur ou un membre du staff aurait pu le lui rapporter. Plus tôt dans la semaine, Alexandre Jacquin avait publié un article sur les comptes de l'OM qui affirmait que Frank McCourt n'avait plus l'intention d'investir. Un papier qui avait mis le feu sur certains réseaux sociaux.