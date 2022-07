Mercato : Marroccu répond aux critiques liées à Lazovic

Le directeur sportif du Hellas Vérone, Francesco Marroccu, a répond aux critiques, concernant le faux-départ de Darko Lazovic à l'OM. Selon lui, le joueur est l'unique responsable des événements survenus il y a quelques jours.





Dans les colonnes de L'Arena, Francesco Marroccu a donné sa version du faux-départ de Darko Lazovic à l'OM. Le dirigeant a répondu aux critiques en affirmant que le joueur avait lui-même voulu partir : "Lazovic reste toujours intransférable, comme j'aimerais que Antonin Barak reste ici. J'aimerais entendre la version de l'autre partie, parce que les supporters tombent amoureux des joueurs et c'est normal, moi, je suis le directeur sportif qui est arrivé "demain" et qui doit construire sa crédibilité. C'est plus facile de penser que Lazovic ne voulait pas partir et que Marroccu voulait le vendre, mais c'est une vérité à réécrire puisque Marroccu n'a jamais mis Lazovic sur le mercato, ne l'a jamais fait descendre de l'avion puisqu'il ne l'a jamais organisé. Il faudrait comprendre qui l'a organisé et avec qui il s'était mis d'accord. La vérité, dans ma culture comme dans l'histoire, est toujours une et ne peut se raconter d'une autre manière. L'Hellas n'a jamais mis Lazovic sur le mercato. Si l'opération a décollé, c'est que quelqu'un a donné son aval en amont. L'Hellas l'a uniquement fait dans un second temps. Et peut-être qu'un jour, Darko racontera la vérité", a-t-il lancé.



L'opération Darko Lazovic a décidément créé des tensions au sein de la formation italienne. Les discussions ne sont a priori pas rompues entre l'OM et les dirigeants du Hellas Vérone.