Longoria : "On voit ce type de structures apparaître un peu partout"

Pablo Longoria a donné son sentiment sur l'arrivée de sociétés étrangères de management qui tentent de convaincre les jeunes Français de leur faire confiance.





Dans son édition du jour, L'Équipe consacre un article aux sociétés d'agents venues de l'étranger. Ces grosses structures prennent une place de plus en plus importante, en Ligue 1 comme en Ligue 2 : "On voit ce type de structures apparaître un peu partout, en France, en Angleterre, plus récemment en Espagne et en Allemagne. Le seul pays où elles ont du mal à s'implanter, c'est l'Italie. C'est une tendance liée à la crise économique. Comme il y a de moins en moins d'opérations sur le marché ces dernières années, c'est plus facile de survivre dans de grosses structures", a expliqué Pablo Longoria. Le président de l'OM a donné son explication à leur présence : "Elles viennent surtout en France pour la qualité de la formation à la française, pour le talent des jeunes joueurs et pour leur valeur sur le marché", a-t-il ajouté.



La concurrence se fait de plus en plus importante, chez les agents. Ce qui ne signifie pas que les joueurs soient mieux conseillés...