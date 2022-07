McCourt out, Zeroual n'a pas apprécié

Rachid Zeroual s'est exprimé sur le ressentiment exprimé par certains internautes, sur les réseaux sociaux. Le patron des South Winners soutient Frank McCourt.





Interrogé par La Marseillaise, Rachid Zeroual a commenté le mouvement de colère manifesté par certains membres de réseaux sociaux à l'égard du propriétaire de l'OM. Il ne l'a pas compris : "Oui il y a des jours sans, nous on espère toujours. Les réseaux sociaux ce n'est pas la vraie vie, c'est qui ces révoltés du canapé ? La plupart ne vont même pas au stade", a-t-il lancé.





"Il faut laisser Longoria bosser"

Le dirigeant ultra considère que le départ de Jorge Sampaoli a déstabilisé le club : "S'il y a un responsable dans cet élan cassé, c'est Sampaoli. L'année dernière, on aurait pu gagner quelque chose, on ne l'a pas fait et en plus il se casse derrière...S'il faut monter au charbon, ce n'est pas eux que l'on va retrouver au tribunal. S'ils veulent boycotter l'OM qu'ils se cassent !" Il pense en revanche que Frank McCourt a choisi la bonne personne avec Pablo Longoria : "Il s'est fait balader par Eyraud et Garcia, c'est normal qu'il veuille vendre un peu ! Moi je le prends comme un appel à l'aide, aidez-moi et je vous aiderai... Il faut laisser Longoria bosser."



Après avoir demandé l'arrivée de Cristiano Ronaldo, certains internautes ont exigé la vente de l'OM. Rien n'indique toutefois que le club dispose de courtisans aux reins assez solides pour un rachat.