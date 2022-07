Arsenal a assuré ses arrières avec Guendouzi

Arsenal aurait négocié un pourcentage sur le possible futur transfert de Mattéo Guendouzi. Son montant n'a pas filtré.





Selon les renseignements obtenus par Gunnerblog, Arsenal a beau avoir bradé Mattéo Guendouzi, il n'en a pas oublié d'inclure un pourcentage sur sa future revente. Son montant n'a pas filtré, et on ne sait pas s'il s'appliquerait sur la plus-value ou le total du transfert. Il ne devrait en tout cas pas pousser l'OM à vite se séparer de son joueur...



Mattéo Guendouzi dispose d'un contrat qui porte jusqu'en juin 2025. Le milieu de terrain a pour l'instant disputé 54 matchs, toutes compétitions confondues, avec l'OM. Et il totalise notamment 5 buts et 14 passes décisives.