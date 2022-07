Schneider redoute le parcours de l'OM en Ligue des Champions

Après sa deuxième place en Ligue 1 l'an dernier, l'OM va jouer la C1 cette saison. Ce qui inquiète sur la Chaîne L'Équipe.





Le journaliste Grégory Schneider, sur la chaîne liée au journal L'Équipe, a révélé qu'il ne s'attendait pas à voir l'OM performer en Ligue des Champions cette saison, notamment à cause de son manque de moyens financiers et de la qualité de ses joueurs : "Cela fait longtemps qu'on a compris. Il y a un vrai savoir-faire de la part de (Pablo) Longoria. Il y avait un vrai savoir-faire avec (Jorge) Sampaoli l'année dernière... Mais arrive un moment donné, tu peux battre ton jeu de cartes dans tous les sens, s'il te manque un as, il te manque un as. En championnat, ils y arrivent parce qu'il y a quelque chose de particulier. Le contexte leur permet aussi un petit peu d'exister. Mais en Ligue des Champions, il n'y a aucune chance si tu ne sors pas le porte-monnaie... C'est comme ça que ça marche. Tu fais des demi-joueurs, tu récupères des blessés, mais ça ne peut pas faire la maille."



Le tirage au sort des groupes de la C1 aura lieu le 25 août. L'OM se trouve dans le chapeau 4 et peut s'attendre, sauf coup de chance, à tomber sur deux équipes de très haut niveau dans sa poule. Il faudra donc un gros travail des hommes d'Igor Tudor pour faire mentir les pronostics pessimistes.