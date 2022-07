Mercato : Harit s'éloigne de la Turquie

Le milieu offensif marocain Amine Harit a été prêté à l'OM la saison passée. Une saison correcte plus tard, plusieurs clubs s'intéressent à lui.





Selon le média turc Sabah Spor, le Marocain n'ira pas à Galatasaray cet été. Le salaire réclamé par le clan d'Amine Harit poserait problème, et aurait définitivement fait reculer le club turc sur le dossier, alors que Schalke 04 réclamerait un montant trop important pour le joueur de 25 ans (environ 10 millions d'euros). Galatasaray devrait jeter son dévolu sur le Brésilien Evander Da Silva Ferreira, du FC Mitjylland.



Du côté de l'OM, on serait toujours intéressé à l'idée de faire venir Amine Harit définitivement, selon TMW. Reste à savoir si après le recrutement de Luis Suarez, Pablo Longoria voudra réellement acheter un milieu offensif-deuxième attaquant, alors que l'OM compte Dimitri Payet, Gerson, le Colombien de 24 ans Luis Suarez, donc, voire Cengiz Ünder, qui ne semble pas avoir le profil pour jouer piston, ainsi que Cédric Bakambu et Bamba Dieng, qui peuvent évoluer en dessous de l'attaquant de pointe, qui devrait être Arkadiusz Milik cette saison.