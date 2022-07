MacHardy accable McCourt pour ses mauvais choix

Sur RMC, Jonathan MacHardy dit comprendre que l'Américain ne souhaite plus mettre d'argent à l'OM, tout autant le pointant du doigt pour la mauvaise gestion passée du club.





"Je comprends Frank McCourt, il a mis beaucoup d'argent qui a été très mal utilisé auparavant. J'ai une confiance quasi-aveugle en Pablo Longoria mais son point faible, ce sont les ventes de joueurs" affirme le consultant de RMC. "On le voit avec un joueur symbole qui est Duje Caleta-Car. Il a été payé très cher par l'OM. Là, il lui reste une année de contrat. (...) Lui ne semble pas décidé à partir. Ce sera encore de l'argent perdu par le club." En effet, recruté 19 millions d'euros par l'OM, le Croate pourrait partir gratuitement à l'été 2023, si aucun club ne le recrute cet été.



Jonathan MacHardy pointe aussi du doigt la gestion du cas Bamba Dieng : "Le club sait bien que des écuries allemandes comme Fribourg sont prêtes à mettre des sommes entre 10-12 millions d'euros pour (Bamba) Dieng... Quand on sait que le club a besoin d'argent, malheureusement l'attaquant est sur le marché. Moi, je pense que c'est un drame. (...) Tu peux attendre et faire de belles choses avec lui en termes de plus-value."



Enfin, la véritable cible du consultant est révélée : "Je comprends (Frank) McCourt (...) mais il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il a mis en place un incompétent notoire à la tête du club (Jacques-Henri Eyraud, ndlr) lorsqu'il a racheté l'OM. Le mec a fait n'importe quoi, il a dilapidé l'argent en donnant des 5 millions d'euros à (Kevin) Strootman par an... Ça va plus loin que (Pablo) Longoria, McCourt ne peut s'en prendre qu'à lui-même."