L'actionnaire majoritaire de Lyon tacle l'OM

John Textor est le nouvel actionnaire majoritaire de Lyon, mais également le propriétaire du club brésilien de Botafogo, qui vient de recruter en prêt l'ailier de l'OM, Luis Henrique.





Lors de la présentation du joueur de 20 ans à la presse, l'Américain John Textor a piqué l'OM pour se faire mousser auprès des supporters lyonnais : "Luis Henrique a joué pour un tout petit club en France, appelé Olympique de Marseille. Supporters de Lyon, j'espère que vous avez apprécié la blague."



C'est déjà la deuxième fois, cet été, qu'un haut dirigeant du club rhodanien pique l'OM. La première, c'était quand le directeur de la cellule de recrutement du dernier 8e de Ligue 1, Bruno Cheyrou, passé à l'OM en tant que joueur sans laisser la moindre trace (20 matchs, 1 but entre 2004 et 2005), avait ironisé sur le départ de Jorge Sampaoli de l'OM, en affirmant que le recrutement estival de Lyon était supérieur à celui de Marseille et que l'Argentin en était peut-être jaloux. Ce qui est sûr, c'est que Jorge Sampaoli n'enviait pas la prochaine saison de Lyon, sans aucune coupe d'Europe à jouer.



Luis Henrique a été prêté à Botafogo jusqu'en 2023, avec une option d'achat automatique de 8 millions d'euros.