Mercato : l'OM dans le coup pour un autre barcelonais ?

L'OM aurait avancé ses pions pour recruter Ez Abde, joueur du Barça. Lyon s'intéresserait aussi à lui.





D'après les éléments obtenus par le site Lionsdelatlas.ma, l'OM suit de près la situation d'Ez Abde (ou Abdessamad Ezzalzouli). Pensionnaire de la Masia, Barça, le Marocain de 20 ans évolue au poste d'ailier gauche. Il dispose d'une belle cote et serait aussi ciblé par Villarreal, Cadix, Osasuna, le FC Séville et Lyon. Xavi serait disposé à le prêter.



Ez Abde a fait 10 apparitions en Liga, depuis le début de sa carrière. Il a inscrit 1 but.