Mercato : Galatasaray coince niveau salaire avec Harit

Les exigences d'Amine Harit concernant son salaire poseraient problème dans les négociations avec Galatasaray. Le club stambouliote pourrait abandonner sa piste.





D'après les éléments recueillis par SporX, Galatasaray a proposé un salaire de 2,3 millions d'euros par an à Amine Harit, qui attend plutôt 4 millions d'euros par saison. L'opération serait compromise dans la mesure où le club turc n'aurait pas l'intention d'aller plus haut. Son transfert impliquerait par ailleurs une indemnité de 4 millions d'euros.



L'OM pourrait-il revenir à la charge ? Le club phocéen n'a a priori pas non plus la volonté de faire de folies en ce qui concerne les rémunérations.