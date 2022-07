L'OM vise bien l'équilibre des comptes

Le club marseillais entend se plier aux règles du fair-play financier, la saison prochaine. L'OM viserait l'équilibre budgétaire, tandis que Frank McCourt n'aurait plus l'intention d'investir.





Dans son édition du jour, La Provence revient sur le rendez-vous qui a eu lieu aux États-Unis, il y a quelques semaines. Pablo Longoria et Pedro Iriondo y ont rencontré l'entourage de Frank McCourt. Selon les informations du quotidien, les discussions ont concerné les investissements dans le club : l'Américain ne souhaiterait plus mettre la main à la poche, alors qu'il aurait déjà injecté 400 millions d'euros.



Le milliardaire a fait ce qu'il fallait pour que la DNCG valide les comptes et autorise les dépenses. Mais l'objectif serait désormais au rééquilibrage des comptes. Une décision qui complique évidemment le travail de Pablo Longoria, qui doit composer avec le bilan catastrophique de son prédécesseur. Et ce bien que la Ligue des Champions permettent des revenus supplémentaires.



A priori, les folies sont terminées du côté de la Commanderie. S'il se vérifie, ce changement de stratégie confirme les errements du début du projet, lors duquel des dépenses inconsidérées ont été réalisées, sans se préoccuper de l'avenir : Jacques-Henri Eyraud affirmait alors que l'OM ne ferait pas de "trading" et disposait de moyens suffisants pour ses ambitions. Apparemment tout le monde a changé d'avis et Frank McCourt évoque beaucoup moins l'idée de remporter la Ligue des Champions.