Mercato : la presse italienne insiste avec Kluivert, Sanchez et Mertens

La presse italienne n'en démord pas concernant Justin Kluivert (AS Rome), Alexis Sanchez (Inter Milan) et Dries Mertens (ex-Naples).





Il Messaggero affirme que Justin Kluivert est toujours proche de l'OM. Le Corriere dello Sport rapporte des discussions entre Alexis Sanchez, que l'Inter souhaite mettre dehors, et les dirigeants phocéens. Un accord aurait même été trouvé. Enfin, le départ officiel de Dries Mertens du Napoli a relancé les bruits sur sa possible signature à Marseille. Trois noms d'attaquants qui déjà ont été l'objet de démentis.



La priorité de l'OM n'est pour l'instant pas au recrutement d'un nouvel attaquant. Les médias, agents et clubs italiens continuent a priori d'utiliser l'OM pour leurs affaires...