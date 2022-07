Mercato : des discussions avec Fofana ? La réponse

Certaines rumeurs ont rapporté des discussions ave Seko Fofana. L'OM ne s'intéresserait en réalité pas à la situation du Lensois.





Selon Sébastien Denis, journaliste de Foot Mercato, l'OM n'est pas en discussion avec Seko Fofana, comme cela a été rapporté par certains médias ou comptes des réseaux sociaux. Les Nordistes avaient fixé le tarif du milieu de terrain entre 35 et 40 millions d'euros, en fin de saison, ce qui a refroidi de nombreux prétendants.



Les dirigeants lensois ont répété à plusieurs reprises n'avoir pas besoin de vendre et Ckeick Doucouré est déjà parti à Crystal Palace pour 21 millions d'euros. Le tarif de l'international ivoirien ne devrait dès lors pas être revu à la baisse et il n'est clairement pas accessible pour les dirigeants marseillais.



L'OM est souvent lié à Jordan Veretout, pour le poste de milieu défensif. La Roma attend toutefois de valider le recrutement d'un joueur avant de lui accorder un bon de sortie.