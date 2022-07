Sakai : "Je ne peux pas regarder le PSG avec admiration"

Hiroki Sakai s'apprête à rencontrer le PSG, en amical, avec les Urawa Reds Diamonds. Le latéral droit n'a pas oublié la rivalité qui l'oppose à l'OM.





Sur le site officiel de son club, Hiroki Sakai a commenté la rivalité PSG-OM. Le défenseur ne compte pas chanter les louanges de la formation parisienne : "Bien sûr, Paris est une grande équipe. Mais je ne peux pas la regarder avec admiration. Parce que l'OM et le PSG sont des rivaux. J'ai envie de faire un bon match. Quand j'étais à Marseille, nous devions toujours gagner contre eux, et c'était pareil pour Paris. Cette fois, ce ne sera pas une rencontre officielle, mais j'ai joué pour l'OM et j'ai donc hâte d'affronter Paris", a-t-il indiqué.



Hiroki Sakai croisera notamment Neymar, avec qui il avait eu des mots, en 2020. Pour rappel, l'international japonais a défendu les couleurs phocéennes entre 2016 et 2021, pour un total de 184 matchs disputés, toutes compétitions confondues.