Mercato : Tudor confirme pour Lazovic

Igor Tudor a confirmé que des discussions étaient en cours pour la signature de Darko Lazovic. La presse italienne a indiqué qu'un accord était proche.





En marge du match disputé contre Middlesbrough, Igor Tudor a confirmé la possible venue de Darko Lazovic : "Nous allons voir pour Lazovic. Ces jours, le club travaille dessus", a-t-il précisé face aux micros des journalistes. Le média italien TMW a quant à lui rapporté que les négociations avec le Hellas Vérone pourraient bientôt aboutir sur un accord. Et le départ de Kevin Strootman pour le club italien resterait aussi dans les tuyaux.



Darko Lazovic pourrait suppléer Jordan Amavi et Sead Kolasinac, sur le côté gauche de la défense.