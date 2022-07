Saivet : "Mbemba est un 'joueur Ligue des Champions'"

Henri Saivet a commenté l'arrivée de Chancel Mbemba à l'OM. Le milieu de terrain, qui l'a connu à Newcastle, s'attend à ce qu'il fasse de belles choses.





Interrogé par le site officiel de la Ligue 1, Henri Saivet s'est exprimé sur la signature de Chancel Mbemba à l'OM. Il pense qu'il s'agit d'un gros coup : "C'est un défenseur rugueux. Ce que j'aime chez lui, c'est que l'on sait qu'il va faire son travail. C'est un joueur fiable et abouti. Il n'est pas très grand (1m82), mais ce qu'il réussit à faire dans les airs c'est impressionnant ! Pour l'avoir vu à mes côtés à Newcastle, il est redoutable dans les duels, et ça malgré le niveau relevé de la Premier League. Je pense que les Marseillais vont l'adorer, car il est très solide avec beaucoup d'impact. Il arrive également avec une grosse expérience : il a joué la Ligue des Champions avec Porto, où il a aussi été champion du Portugal. Il a évidemment joué en Premier League et il est devenu un pilier de sa sélection. C'est une très bonne arrivée pour l'OM avec un "joueur Ligue des Champions." A Newcastle, il a été capable de dépanner sur les côtés de la défense ou même d'évoluer devant la défense, mais c'est avant tout un central. Il est complet, même balle au pied", a-t-il déclaré.



Chancel Mbemba aura certainement besoin d'un peu de temps pour retrouver sa meilleure forme physique. Il devra aussi trouver des automatismes avec ses nouveaux partenaires de l'axe central, a priori Isaak Touré et Samuel Gigot.