Luis Suarez est "prêt à tout donner"

Luis Suarez s'est exprimé sur son arrivée à l'OM, sur les réseaux sociaux. Le Colombien est visiblement très motivé.





Sur Instagram, Luis Suarez a commenté ses débuts sous ses nouvelles couleurs. L'attaquant compte tout donner : "J'entame cette nouvelle étape en tant que joueur de l'OM. Je suis super reconnaissant pour cette confiance et prêt à tout donner." Le joueur a aussi fait ses adieux à Grenade : "Aujourd'hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison durant les deux dernières saisons. Les adieux sont toujours difficiles et encore plus quand tu dois dire au revoir à un club que tu aimes tant. Je dis au revoir au club de Grenade, mais pas avant d'avoir dit merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné durant cette période."



Après le Real Saragosse, Luis Suarez a connu des moments un peu plus compliqués à Grenade. Âgé de 24 ans, il aura beaucoup de choses à prouver, ces prochains mois.