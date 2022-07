Tudor : "Au bon moment, nous serons bons"

Face à la presse, Igor Tudor s'est exprimé sur la nouvelle défaite concédée par l'OM, en amical. Le coach phocéen n'est pas inquiet et explique ce qu'il tente de changer.





Igor Tudor a entamé un chantier d'envergure qui vise à modifier du tout au tout le style de jeu de l'OM. Le technicien reste confiant pour la suite : "Notre objectif aujourd'hui était de donner du temps de jeu aux joueurs et c'est ce que nous avons fait. Les jambes étaient lourdes, nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours, il y a donc beaucoup de joueurs fatigués. C'est normal, c'était attendu", a-t-il expliqué.





"Au début de la saison, nous serons en forme"

Le Croate juge la fatigue physique normale : "Concernant le match j'ai vu des choses intéressantes. J'ai vu aussi des choses qu'il faut améliorer. Il y a une grande conséquence : nous ne sommes pas frais bien sûr. Il y a deux jours, nous avons eu une grosse séance physique donc il est normal que, deux jours après, les joueurs soient dans le dur physiquement et mentalement. Je ne suis pas inquiet. Je suis certain qu'au début de la saison, nous serons en forme. Comme vous le voyez, j'essaie de changer le style de jeu de l'équipe par rapport aux dernières années. Il y a beaucoup de nouvelles choses, de nouveaux joueurs. Certains comme Mbemba ont trois séances avec nous et d'autres ne sont probablement pas en condition physique pour pratiquer ce genre de football. Je ne suis pas inquiet, au bon moment, nous serons bons", a-t-il poursuivi.



Les prochaines rencontres sont prévues face au Betis et au Milan AC, qui ont eux du retard sur la préparation par rapport à l'OM.