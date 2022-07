Middlesbrough-OM : les compos de départ

Voici les noms des joueurs qui vont démarrer la rencontre Middlesbrough-OM.





Arek Milik, Chancel Mbemba et Cengiz Under seront notamment au coup d'envoi.



La compo de l'OM : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Touré - Rongier, Guendouzi, Gerson, Under, Kolasinac - Payet, Miik.



La compo de Middlesbrough : Steffen - Jones, Giles, Taverner, Mcgree - Dijksteel, Howson, Watmore - Crooks, Lenihan, Bola.