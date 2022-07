Mercato : l'OM en pince pour Pléa ?

L'OM suivrait la situation d'Alassane Plea. Le joueur n'a plus qu'un an de contrat avec le Borussia Mönchengladbach.





Selon L'Équipe, l'OM s'intéresse à Alassane Plea, qui évolue au Borussia Mönchengladbach. L'attaquant polyvalent âgé 29 ans ne dispose plus que d'un an de contrat et l'OGC Nice suivrait également son dossier. Le club allemand avait déboursé 23 millions d'euros pour le recruter à Nice, en 2018. Il a depuis notamment inscrit 38 buts et donné 23 passes décisives en 123 apparitions en Bundesliga.



Une piste à prendre avec des pincettes. L'OM a déjà fait signer un attaquant avec Luis Suarez et, à moins d'un départ, le recrutement d'un deuxième ne parait pas envisagé. À moins qu'Igor Tudor n'est réévalué ses besoins et estimé qu'Amine Harit devait être remplacé par un élément positionné différemment.