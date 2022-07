Mercato : l'OM de retour sur la piste Ounas ?

L'OM pourrait faire une offre pour recruter Adam Ounas, ces prochains jours. Nice, Bologne et le Torino seraient aussi intéressés par le joueur de Naples.





D'après le Corriere dello Sport, l'OM est dans le coup pour s'attacher les services d'Adam Ounas, ces prochains jours. Le club phocéen serait en concurrence avec Nice, Bologne et le Torino sur son dossier. Le joueur ne dispose plus que d'un an de contrat et Naples ne devrait pas se montrer trop gourmand pour son transfert.



L'international algérien (19 sélections, 5 buts) évolue avec le SSCN depuis m'été 2017. Il a successivement été prêté à Nice, Cagliari et Crotone, ces dernières saisons. Il joue au poste de milieu offensif, de préférence à droite.



L'OM a souvent été lié à l'ancien Bordelais. Les prochains jours diront si la piste était crédible ou non.