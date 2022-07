Mercato : ce qui coince avec Veretout

Le dossier de Jordan Veretout (AS Rome) serait lié à celui de... Georginio Wijnaldum (PSG). Jose Mourinho ferait du Parisien sa priorité pour remplacer le Français.





Selon les informations relayées par la presse italienne, Jose Mourinho ne laissera pas partir Jordan Veretout à l'OM sans lui avoir trouvé un remplaçant. Bien qu'en froid avec sa direction, le Français a disputé 49 matchs, toutes compétitions confondues, la saison passée. Et il a marqué 4 buts et donné 10 passes décisives. Pour sa succession, le coach romain privilégierait la piste menant à Georginio Wijnaldum. Seul souci, le Néerlandais dispose d'un salaire absolument hors marché au PSG : la Roma ne serait pas capable de prendre en charge ses 920 000 euros bruts mensuels. D'autant qu'elle a déjà fait un effort pour recruter Paulo Dybala, cette semaine.



L'OM doit donc patienter pour faire venir le possible remplaçant de Boubacar Kamara. En attendant, Igor Tudor peut notamment s'appuyer sur Pape Gueye et Valentin Rongier.