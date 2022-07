Clauss : "C'est une fierté exceptionnelle"

Jonathan Clauss a confié son enthousiasme, suite à sa signature à l'OM. Le défenseur est très fier de porter le maillot phocéen.





Interrogé par les médias de l'OM, Jonathan Clauss a commenté son arrivée à Marseille. L'ancien Lensois se réjouit de rejoindre le champion d'Europe 1993 : "C'est une fierté exceptionnelle de rejoindre un club mythique du football français, un honneur extraordinaire de pouvoir endosser ce maillot-là. L'OM représente le football français, je pense que c'est très clair. Dans le monde entier, quand on parle du Championnat de France, on connaît l'OM", a-t-il déclaré. Son choix semble avoir été facile : "La grandeur, les valeurs, le projet du club. Il y a tellement de choses qui ont été mises en place pour que j'ai envie de rejoindre ce club. Pour moi, cela a été très logique. (...) J'ai surtout échangé avec le président, qui m'a appelé souvent, très souvent. Je me suis reconnu dans son discours, on est similaires sur beaucoup d'aspects. Cela me paraissait normal."



L'international français a enfin confié ses objectifs : "Faire au moins aussi bien que l'année dernière avec le Racing Club de Lens. Et au moins autant de sélections avec l'équipe de France. Je suis dans une continuité, j'ai envie de prouver que je suis là parce que je le mérite et que j'ai les qualités pour le faire. C'est à moi de montrer, mais je sais que je suis capable et je vais tout faire pour."



Jonathan Clauss a paraphé un contrat de trois ans et sera en concurrence avec Pol Lirola sur le côté droit.