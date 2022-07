Mercato : ça se présente bien pour Lazovic ?

Le Hellas Vérone et l'OM seraient proches de trouver un accord pour le transfert de Darko Lazovic. Kevin Strootman serait bien intégré à l'opération.





D'après les renseignements obtenus par TMW, les discussions se poursuivent entre le Hellas Vérone et l'OM concernant Darko Lazovic et Kevin Strootman. Le média croit savoir que les négociations concernent désormais les petits détails et que l'opération a de fortes chances de rapidement aboutir. La confiance régnerait dans les rangs des dirigeants. La Provence croit savoir que le joueur pourrait parapher un contrat portant sur trois ans.



Darko Lazovic pourrait donc bien rejoindre le groupe d'Igor Tudor en Angleterre, ces prochains jours.