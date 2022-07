Genesio et Tait se réjouissent de l'apport de Mandanda

Bruno Genesio se réjouit de pouvoir s'appuyer sur Steve Mandanda. Le coach rennais a rappelé ce qu'apportait l'ancien Phocéen dans son équipe. Flavien Tait le compare à un papa.





Face aux médias, Bruno Genesio s'est exprimé sur l'arrivée de Steve Mandanda. Le technicien breton pense que la venue de l'ancien gardien de l'OM constitue un vrai plus pour son groupe : "Il a amené de la sécurité, c'est un gardien qui prend beaucoup d'espace, qui rassure. C'est un plus dans son jeu au pied et dans l'assurance qu'il apporte à sa défense", a-t-il indiqué. Flavien Tait est également enthousiaste : "C'est un meneur d'hommes, un super gardien. Il a plus de 600 matches en Ligue 1. Forcément, il est venu un peu avec un rôle de papa, et l'avoir avec nous, c'est top."



Steve Mandanda affiche en effet une belle expérience, avec ses 685 matches professionnels et ses 34 sélections avec les Bleus. Le natif de Kinshasa est âgé de 37 ans.