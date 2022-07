Middlesbrough-OM : c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La rencontre Middlesbrough-OM est programmée ce soir. Elle constitue le troisième match amical de l'intersaison.





Les hommes d'Igor Tudor ont rendez-vous avec Middlesbrough, ce soir. Comme les matchs amicaux précédents, la rencontre sera diffusée sur RMC Sport 1, BFM Marseille Provence, BFM Toulon Var et Twitch (moyennant un abonnement). En Streaming, il sera aussi possible d'assister à l'opposition via le site de BFM Marseille. Le coup d'envoi est programmé à 20h00 (selon le site officiel).



Pour rappel, l'OM a commencé sa préparation par un succès contre Marignane Gignac (4-1), puis une défaite face à Norwich (0-3). Le match de ce soir devrait permettre à Igor Tudor d'intégrer quelques-unes des recrues de la semaine.