Lazar : "Lazovic, c'est un peu l'anti-Radonjic"

Lazar van Parijs a donné son avis sur Darko Lazovic, qui pourrait bientôt rejoindre l'OM. Le journaliste de Footballski valide son recrutement.





Au micro de RMC Sport, Lazar van Parijs, spécialiste du football de l'Est sur le site Footballski, a donné son sentiment sur le probable recrutement de Darko Lazovic par l'OM. Il considère que les dirigeants marseillais feraient une belle affaire : "Je suis très enthousiaste", a-t-il indiqué. Selon lui, le Serbe pourrait vite se fondre dans le groupe : "C'est un joueur très collectif, qui fait énormément de centres et de passes, qui est altruiste."



Le milieu de terrain possède par ailleurs un caractère atypique, en rapport au milieu du football : "On voit qu'à chaque fois il va à la fin de son contrat. C'est quelqu'un de très honnête, très droit. Tous les journalistes serbes qui le connaissent directement et avec qui j'ai pu discuter m'ont tous dit, c'est le gendre idéal. C'est quelqu'un qui est extrêmement gentil, d'adorable. Un profil rare dans le milieu du football. Il se met très peu en avant. On ne va pas le retrouver sur les réseaux. Il mène sa petite vie d'homme tranquille, d'homme normal. C'est un peu l'anti-Radonjic, à tous les niveaux."



Darko Lazovic compte 24 sélections avec la Serbie et évolue sous la tunique du Hellas Vérone depuis août 2019. L'OM n'est pour l'instant pas parvenu à s'attendre avec ses dirigeants pour son transfert.