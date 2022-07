Mercato : encore deux ou trois recrues ?

L'OM envisagerait une ou deux arrivées, après le probable recrutement de Darko Lazovic (Hellas Vérone). Les dirigeants travailleraient aussi sur les départs.





Selon L'Équipe, les dirigeants de l'OM ont programmé une ou deux recrues supplémentaires, après Darko Lazovic. Les postes visés n'ont pas filtré, mais on peut supposer qu'un milieu défensif pourrait arriver pour compenser le départ de Boubacar Kamara, et qu'un autre élément offensif pourrait remplacer Luis Henrique (ou Amine Harit). Le quotidien ajoute que les dirigeants phocéens vont se concentrer sur les départs.



Alvaro Gonzalez, Jordan Amavi, Duje Caleta-Car, Kevin Strootman et bien sûr Luis Henrique pourraient rejoindre d'autres clubs, ces prochains jours.