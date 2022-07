Leplat s'attend à ce que l'OM finisse par jouer en contre

Thibaud Leplat a livré son analyse du recrutement et du système de jeu prôné par Igor Tudor, lors des amicaux. Le journaliste pense que l'OM aura un jeu moins chatoyant, cette saison.





Sur RMC Sport, Thibaud Leplat a donné son avis sur le système déployé par les Phocéens, sur les deux premières rencontres amicales. Le journaliste s'attend à ce que cet OM prenne moins de risque que celui de Jorge Sampaoli : "Comment va évoluer ce 3-4-3, 5-3-2, on l'appelle comme on veut, qui au départ à des ambitions de pression haute et d'agressivité ? Je me si cela ne va pas, au bout de deux ou trois mois, se transformer en équipe de contre, avec des flèches sur le côté et finalement une équipe très Ligue 1. Le profil des recrues c'est ça, on n'est pas sur une équipe très protagoniste. Si on a du mal à placer Under, qui est celui qui peut garder le ballon, qui peut jouer en bloc haut... Sur la phase défensive, Under, c'est trop juste, sur le pressing, c'est trop juste. Les premières actions des matchs, tu as quand même beaucoup de ballons balancés. C'est quand même beaucoup moins joueur, il y a beaucoup moins de sorties de balle. Les défenseurs recrutés, ce ne sont pas des profils manieurs de ballon", a-t-il estimé sur l'antenne de la radio.



Le possible recrutement de Darko Lazovic, davantage dans la projection et pas particulièrement à l'aise sur les passes courtes, pourrait confirmer cette thèse.