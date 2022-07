Delgado de retour à l'entraînement

Pedro Ruiz Delgado a repris la course, à la Commanderie. Le joueur a été soutenu par l'OM, ces derniers mois, et espère bien renouer avec sa progression.





Prêté à Nimègue, la saison passée, Pedro Ruiz Delgado s'est blessé gravement et n'a finalement disputé que 3 matchs. Un coup dur, alors qu'une grave blessure avait déjà conduit à son départ de la Castilla. Marca indique que l'OM a joué son rôle en soutenant le joueur. Les médecins olympiens se sont particulièrement occupés de lui et il a aussi bénéficié de l'aide d'un psychologue. Et sur Instagram, le joueur a savouré son retour sur la pelouse de la Commanderie, survenu il y a quelques jours : "Bonnes sensations ce retour sur le vert. Ce furent des mois difficiles, pour pouvoir me sentir fort sur le terrain, on continue de travailler pour commencer la saison avec plein d'énergie."



L'attaquant espagnol sera-t-il incorporé dans le groupe d'Igor Tudor, ces prochaines semaines ? Le joueur, qui mesure 1m96, possède un profil dont ne dispose pas le Croate. Il pourrait aussi intégrer la réserve ou à nouveau être prêté.