Mercato : Luis Suarez, un nouveau profil pour l'attaque (Officiel)

Luis Suarez s'est engagé avec l'OM, ce mercredi. Le Colombien a signé un contrat portant jusqu'en 2027. Il joue au poste d'attaquant central, et peut également évoluer sur le côté gauche.





Après Jonathan Clauss et Ruben Blanco, le club phocéen a annoncé l'arrivée de Luis Suarez. Le joueur a paraphé un bail portant sur cinq ans, après avoir passé sa visite médicale. L'attaquant va tenter de retrouver sa dynamique, après une saison un peu en dedans à Grenade. Il présente un profil différent des autres attaquants de l'OM. Son transfert ne devrait pas générer de départ dans le secteur offensif.



Luis Suarez a notamment défendu les couleurs de Watford et du Real Saragosse, où il avait réalisé de belles performances. La saison passée, il a inscrit 8 buts et donné 4 passes décisives en 37 apparitions en Liga.