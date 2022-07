Clauss a fait un effort sur le salaire pour rejoindre l'OM

Jonathan Clauss a réduit ses prétentions salariales pour rejoindre l'OM, cet été. Son geste a permis aux Olympiens de conclure sa venue.





Selon La Provence, les négociations entre Lens et l'OM ont longtemps achoppé pour quelques millions. Jonathan Clauss aurait débloqué la situation en réduisant ses exigences salariales, geste qui a permis aux Phocéens de proposer un peu plus et donc de trouver un accord avec les Nordistes. Le deal conclu impliquerait le versement de 7,5 millions d'euros payable en deux fois, plus 1,2 million d'euros de bonus prévus en 2025. L'officialisation de l'opération devrait intervenir dans les prochaines heures.



Les dirigeants marseillais ont apparemment l'intention de respecter leur budget, cet été, ce qui serait une première depuis l'arrivée de Frank McCourt.