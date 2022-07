Longoria donne ses objectifs pour l'OM

Pablo Longoria a évoqué ses objectifs pour l'avenir de l'OM. Le président vise des résultats et un équilibre budgétaire.





En conférence de presse, Pablo Longoria a révélé quels étaient ses objectifs pour l'OM. Le président souhaite obtenir de bons résultats et équilibrer les comptes du club : "Il y a toujours le court terme : avoir des résultats. On est jugé que pour les résultats. À l'OM, les exigences sont élevées et on doit répondre aux attentes des supporters. À moyen terme, c'est l'éthique et du respect pour le propriétaire. À long terme, c'est avoir la santé économique et se projeter sur 100 ans. C'est un équilibre", a-t-il déclaré.



Pour rappel, Frank McCourt aurait encore fait un abandon de créance de 60 millions d'euros, cet été, et investi 20 autres millions d'euros (placés sur un compte). L'Américain n'est pas loin d'avoir injecté le double qu'il avait prévu lors de son achat.