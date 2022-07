Mbemba : "L'OM est une grande équipe"

Chancel Mbemba a expliqué son choix de rejoindre Marseille, plutôt qu'un autre club. Le défenseur se réjouit de porter le maillot de l'OM.





Face aux médias, Chancel Mbemba a commenté sa décision de signer à l'OM. Le défenseur a pris le temps pour évaluer les différentes offres : "J'ai eu beaucoup d'offres. Je devais d'abord parler avec ma famille, c'est très important pour moi. Puis je me suis dit: 'Pourquoi pas'. L'OM est une grande équipe. Quand je regarde mon parcours, je vois Porto et l'OM. Je suis fier de moi. Il fallait que je tourne la page Porto. Ici, c'est un deuxième challenge." Le joueur s'est également exprimé sur ses débuts à l'entraînement : "Je prends mon temps, je travaille, je connais tout le monde. Le groupe est ma famille", a-t-il déclaré en conférence de presse.



Chancel Mbemba évoluait sous la tunique du FC Porto depuis l'été 2018. Il a notamment pris part à 26 matchs de Ligue des Champions et 8 d'Europa League, depuis le début de sa carrière.