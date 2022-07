Le message de soutien de Longoria à Haller

Pablo Longoria a adressé un message de soutien à Sébastien Haller, en conférence de presse. Le joueur du Borussia Dortmund s'est vu diagnostiquer une tumeur testiculaire.





Face aux médias, Pablo Longoria a affiché son soutien à Sébastien Haller. L'attaquant souffre d'une tumeur testiculaire : "Je voudrais apporter mon soutien à Sébastien Haller, qui vit un moment difficile. C'est une situation que j'ai connue par le passé lorsque je suis arrivé à Sassuolo. Avec (Francesco) Acerbi, on avait eu un cas similaire et je sais comment ça touche les joueurs et leurs coéquipiers. Je sais ce que ça signifie pour un joueur et un club, c'est pour cela qu'il a mon soutien et celui du club", a-t-il déclaré.



Sébastien Haller vient de rejoindre les rangs du BVB, dans le cadre d'un transfert de 31 millions d'euros. Le natif de Rys-Orangis évoluait jusque-là sous la tunique de l'Ajax Amsterdam, avec qui il a réalisé une énorme saison 2021-2022.