Gigot réalise "un rêve d'enfant"

Samuel Gigot a confié son enthousiasme, lors de sa présentation à la presse. Le natif d'Avignon est attaché à l'OM depuis tout jeune.





"C'est un rêve d'enfant, je suis très fier, j'ai envie de rendre la confiance au président. Je préfère jouer dans l'axe dans un système à trois, mais peu importe je peux jouer à droite ou à gauche. Parcours atypique, donc ça me donne une force et ça va être à moi de m'en servir. Je vis au jour le jour, je ne me pose pas vraiment de questions. Je veux m'imposer et profiter. On connaît la ferveur et les attentes", a-t-il indiqué en conférence de presse.





"Je sais que j'ai un parcours atypique"

Le défenseur axial a évoqué son caractère : "J'ai du mal à me mettre en avant. Je suis quelqu'un qui donne tout et qui mouille le maillot pour rendre fiers les supporters. C'est naturel." Il a aussi commenté son parcours : "Je sais que j'ai un parcours atypique, je n'ai pas fait de centre de formation, mais ça me donne envie de me surpasser. Je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. Je peux réaliser mon rêve d'enfant. Je veux m'imposer ici. On connaît tous la ferveur du peuple marseillais. Il va y avoir la C1, ça va être à nous de répondre sur le terrain pour avancer le plus vite possible. Il faut essayer de s'imposer", a-t-il ajouté.



Samuel Gigot évoluait sous la tunique du Spartak de Moscou depuis 2018. Il n'a pour l'instant jamais joué en Ligue 1.