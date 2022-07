Touré : "C'est dur de dire non à l'OM"

En conférence de presse, Isaak Touré a expliqué son choix de rejoindre l'OM. Le défenseur, qui était ciblé par de nombreux clubs, a indiqué avoir pris sa décision depuis longtemps.





Face aux médias, Isaak Touré a d'abord évoqué sa décision de rejoindre Marseille : "Il y a eu de grands noms, Steve Mandanda, Benjamin Mendy et Pape Gueye, j'espère suivre leurs traces. Il y a eu beaucoup de clubs, mais ça fait un moment que j'ai pris la décision. C'est dur de dire non à l'OM", a-t-il indiqué. Il a admis avoir trouvé une différence d'intensité aux entraînements : "Dès les premières séances, c'est allé vite. Je suis là pour apprendre, notamment avec Samuel Gigot. Le coach me laisse beaucoup de liberté sur le terrain, on va essayer de faire ça en championnat. Je suis là pour apprendre et j'ai envie de faire ma place dans le onze. On y va step by step."



Le joueur a par ailleurs admis qu'il devrait progresser dans le domaine... aérien : "Je ne prends pas ça (les remarques sur son jeu de tête) comme une critique. Sur les têtes, j'ai un problème de timing, mais ça se travaille avec le temps. Je suis un joueur atypique avec mes 2 mètres, mais je suis à l'aise avec le ballon."



Isaak Touré s'est déjà révélé très intéressant pour l'équipe, en amical, face à Norwich. Igor Tudor, qui occupait le même poste, devrait a priori l'aider à progresser.