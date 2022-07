Longoria : "On a l'obligation d'améliorer l'effectif"

En conférence de presse, Pablo Longoria a fait un point sur le mercato de l'OM. Le président a confirmé les arrivées de Jonathan Clauss (Lens), Ruben Blanco (Celta Vigo) et Luis Suarez (Grenade). Il a aussi indiqué que le club cherchait des latéraux et un milieu de terrain.





Face aux médias, Pablo Longoria a donné de nombreuses informations sur le mercato. Il a confirmé les arrivées de trois recrues, mais pas les négociations pour Nuno Tavares (Arsenal) et Jordan Veretout (Roma) : "On a un principe d'accord pour Clauss, il voyage actuellement. Ruben Blanco était aux USA, il voyage aussi et on a un principe d'accord pour un prêt avec le Celta Vigo. On a discuté dans le passé avec différents profils de joueur. On parle de joueurs européens de haut niveau, ils ont des sollicitations (Veretout et Nuno Tavares, NDLR). Je ne vais pas parler du niveau des joueurs. Veretout, la carrière qu'il a faite en Italie et en équipe de France, c'est un joueur de haut niveau. Nuno, il est jeune, à potentiel, il cherche sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines. Nous sommes en train de rechercher des joueurs à gauche et au milieu. Je ne peux pas donner les mots", a-t-il indiqué.



Le président de l'OM a répété à plusieurs reprises qu'il fallait se montrer patient, cet été. Il a d'ailleurs indiqué qu'il faudrait du temps pour assimiler le système de jeu d'Igor Tudor : "On a l'obligation d'améliorer l'effectif et d'être compétitif. Il faut que le monde comprenne qu'il faut travailler, ils ont les jambes lourdes. Il faut du temps pour apprendre les nouveaux mécanismes. Ça aide de recruter les joueurs qui ont l'habitude de jouer dans ce système."



Le mercato est visiblement loin d'être terminé, et les joueurs travaillent apparemment très fort à l'entraînement.