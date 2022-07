Mbemba : "Je suis très content d'être ici"

La nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba, s'est exprimé sur le site officiel du club.





Le défenseur central de 27 ans, recruté libre, a confié sa joie de rejoindre l'OM, et son impatience à l'idée de travailler avec le staff et ses nouveaux coéquipiers : "Je suis très content d'être ici. Je vais rencontrer tous mes coéquipiers, le staff, le coach et je suis pressé de m'entraîner avec tout le monde pour être en forme. Je veux faire tout mon possible pour satisfaire tous les supporters, et il me tarde de voir à quel point ils sont chauds. C'est ce que je préfère !"



L'ancien joueur du FC Porto, qui s'est engagé à l'OM pour trois saisons, a disputé 46 rencontres avec le club portugais la saison passée. L'international congolais (66 sélections) est la 3e recrue de l'OM cet été, après les deux défenseurs centraux Samuel Gigot et Isaak Touré, et avant Luis Suarez et Jonathan Clauss ces jours-ci.