Mercato : Saliba est "dans les plans" d'Arteta

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, s'est exprimé, dans la presse, sur William Saliba, que l'OM rêve de faire revenir après son prêt concluant l'an dernier.





Titularisé contre Everton en match amical, William Saliba a réalisé une prestation solide. De quoi ravir son coach, qui veut conserver le néo-international français (5 sélections) cette saison, comme il l'a révélé à la presse : "Il (William Saliba) est dans nos plans. On ne peut garantir à personne une place de titulaire. Mais on a essayé de le préparer de la meilleure façon possible (pour le match contre Everton)."



Recruté par Arsenal en 2019, William Saliba n'a encore jamais joué un match officiel avec le club anglais. Cela pourrait arriver cette saison, alors que le Français est en concurrence à son poste avec Ben White, Gabriel, Rob Holding et Pablo Mari. Le défenseur central de 21 ans aimerait être fixé sur son rôle au sein du club, et désirerait partir s'il était remplaçant, dans le but de jouer la Coupe du Monde avec les Bleus à la fin de l'année. Mais Mikel Arteta compterait désormais sur William Saliba, au grand dam de l'OM.