Mercato : Bakayoko finalement vers la Liga ?

Lié à l'OM avec insistance ces derniers jours, Tiémoué Bakayoko ne devrait finalement pas signer à Marseille.





En effet, selon L'Équipe, le Français plaît au FC Valence de son ancien coach à l'AC Milan et à Naples, Gennaro Gattuso. Prêté depuis l'an dernier au club lombard (18 matchs toutes compétitions confondues), et jusqu'en 2023, Tiémoué Bakayoko n'entre plus dans les plans de l'AC Milan, qui souhaite s'en débarrasser. Sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2024, l'ancien joueur de l'AS Monaco ne devrait pas non plus retourner en Angleterre, alors que les Blues ne le désirent plus.



Valence pourrait donc rendre service à l'AC Milan, ainsi qu'à Chelsea, en débauchant le milieu de terrain grand format (1,89 m). L'OM, qui pourrait avoir besoin d'un milieu supplémentaire, ne se serait pas positionné sur Tiémoué Bakayoko, et n'aurait pas d'accord contractuel avec lui, contrairement à ce qui avait été affirmé ces derniers jours.