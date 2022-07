Mercato : Veretout, parti pour rester ?

L'AS Roma et José Mourinho auraient changé d'opinion concernant le milieu français Jordan Veretout.





Alors qu'il semblait condamné à un départ de la Louve cet été, Jordan Veretout devrait rester au club, selon les informations du journaliste italien Nicolo Shira. En effet, le coach portugais aimerait conserver l'international français dans la rotation, au milieu. De son côté, Jordan Veretout serait heureux dans la capitale italienne et ne devrait pas se battre pour s'en aller, alors que son contrat se termine en 2024.



L'OM, pressenti pour l'accueillir et qui semblait avoir la préférence du joueur, devra donc passer à autre chose. Mattéo Guendouzi, Valentin Rongier, Gerson et Pape Gueye se trouvent en concurrence pour les deux positions de milieux relayeurs, même si le Brésilien semble destiné à évoluer un peu plus haut, avec Dimitri Payet. Très actif en défense sur le mercato, Pablo Longoria voit une piste au milieu se refermer.