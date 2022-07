Mercato : l'OM trouve un accord avec Lens pour Clauss

Selon de multiples sources, Jonathan Clauss va signer à l'OM pour trois saisons dans les prochaines heures.





D'après les informations relayées sur Twitter par Mohamed Bouhafsi, un ancien journaliste de RMC, et par le média L'Équipe, le président de l'OM, Pablo Longoria, a enfin fait céder le RC Lens pour son piston droit. Alors que les Sang et Or réclamaient au moins 10 millions d'euros, l'OM aurait offert 8 millions d'euros (7,5 + bonus), après plusieurs offres rejetées par Lens ces derniers jours. Après l'accord entre les deux clubs, le néo-international français va donc s'envoler ce mardi pour Marseille, où il passera sa visite médicale, avant la signature d'un contrat de trois ans. Jonathan Clauss était lié jusqu'en 2023 avec le dernier 7e de Ligue 1.



Le droitier sort de deux saisons de haut vol en L1 avec Lens (33 matchs, 3 buts, 6 passes décisives puis 37 rencontres, 5 buts, 11 passes décisives), ce qui lui a permis de connaître l'Équipe de France récemment. Désormais, Jonathan Clauss va découvrir la Ligue des Champions avec l'OM.