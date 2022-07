Vente OM : Vézirian répond aux critiques

Cible de nombreuses attaques, Thibaud Vézirian s'est défendu. Le journaliste reste sur sa version concernant les discussions pour la vente de l'OM.





Sur sa chaîne Twitch, Thibaud Vézirian a répondu aux fortes critiques dont il est la cible, sur les réseaux sociaux. L'ancien chroniqueur de L'Équipe TV reste sur sa version : "Ça fait 2 ans que je parle des négociations et du fait que [la vente] soit actée. Comment voulez-vous que je joue avec les supporters ? Vous pensez vraiment que je n'ai que ça à faire ? J'aimerais avoir mis ce dossier de côté, et pouvoir dire qu'un imprévu est arrivé. Mais le problème, c'est que j'ai encore des confirmations au plus haut niveau que tout est fait [pour la vente], et que tout doit arriver", a-t-il lancé.





"Le stand-by actuel doit être un stand-by d'avant-officialisation"

Et de poursuivre en partant sur d'autres hypothèses : "Peut-être que des éléments légaux ou des problématiques d'homme retardent, on essaiera de tirer tout ça au clair dans mon prochain livre, mais la réalité est que la vente est engagée. Le stand-by actuel doit être un stand-by d'avant-officialisation. C'est fatigant de lire que les gens pensent que je me moque de certaines personnes. Je fais assez de Lives tous les jours, toutes les semaines pour éviter de troller. Privez-vous de vos remarques, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur ce dossier."



Pour rappel, L'Équipe a sorti un dossier sur la vente de l'OM, il y a quelques semaines, livrant les noms de ces intermédiaires qui tenteraient de provoquer une transaction. Frank McCourt ne semble pour l'instant pas décidé à vendre.