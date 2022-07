Formation : le frère de Guendouzi rejoint Angers

Milan Guendouzi va s'entraîner avec la réserve d'Angers, cette semaine. Une décision sera prise par le SCO dans quelques jours.





D'après les informations obtenues par Mohamed Toubache-Ter, Milan Guendouzi va démarrer la semaine sous la tunique d'Angers, en équipe réserve. Le petit frère de Mattéo va travailler avec le coach Abdel Bouhazama et un point sera fait sur ses performances en fin de semaine.



Milan Guendouzi était arrivé à Marseille en même temps que Mattéo Guendouzi, il y a un an. Il est âgé de 20 ans et a disputé 13 matchs de National 2, la saison passée.